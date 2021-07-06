В сети пофантазировали на тему совместного фото Балана и Кароль, и прифотошопили их друг к другу

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц посвященной Тине Кароль и Дану Балану, опубликовали забавные снимки, на которых артистов прифотошопили друг к другу.

Очевидно, что за основу был взят снимок Тины, которая сидела на диванчике. Перед камерой певица появилась в интересном образе – на ней укороченные светлые джинсы и ярая коралловая футболка. Волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж. Рядом с ней "примостился" Балан – на нем черные рванные джинсы и темная футболка с текстовым принтом.

В подписи к фото написали: "Ты только со мной красиво смотришься". Пользователи тут же принялись комментировать снимок, на котором Дана прифотошопили к Тине: "Очень красиво", "У-ля-ля", "Там в 100 раз лучше", "Фш?", "Вау", "Огонь".

Отметим, что на другой фан-странице ранее опубликовали это же фото Тины Кароль с другим парнем. Если присмотреться, то становится очевидно, что к этому снимку просто "прилепили" голову Дана Балана.

Напомним, Дан Балан в стильном прикиде огорошил фанаток: "Знакомые штанишки".

Как сообщала Politeka, Судья "Голосу країни" Монатик и Санина переняли стиль Дана Балана, заставив Тину корчиться от смеха: "Малыш...".

Также Politeka писала, что Дан Балан открыто признался в чувствах к Брежневой, не побоявшись Меладзе: "Спасибо тебе за это".