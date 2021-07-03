"Роман" Тины Кароль и Дана Балана стал темой для горячих шуток, причем даже их коллеги-звезды не смогли устоять

Как известно, 36-летней певице и 42-летнему молдавскому артисту приписывали романтические отношения, которые якобы зародились между ними пару лет назад на "Голосі країни". Недавно Балан решил расставить все точки над "i", признавшись, что испытывает к Кароль только дружескую симпатию.

Тем не менее, эта история успела получить большой резонанс. В частности, над ситуацией по-доброму посмеялись коллега Тины и Дана по "Голосу" Дмитрий Монатик, а также солистка The Hardkiss Юля Санина и певица Даша Астафьева.

В Инстаграм опубликовали архивное видео из первого сезона шоу звездных пародий "Липсинк Батл", где в суперфинал прошли Санина, Астафьева и Монатик, передает Politeka.net. Их задачей было удачно спародировать Балана и "залипсить" его хит Allegro Ventigo (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ведущий шоу Потап решил разбавить обстановку и спросил у "баланов": "Скажи, пожалуйста, всей Украине, любишь ли ты Тину Кароль?"

Первой в стиле Дана ответила солистка The Hardkiss: "Тина, ты прекрасна, но так, как тебя любит Юля Санина, никто не любит!"

Далее покуражился Монатик: "Мы не будем с Тиной выносить это на публику, нам это не нравится... Но, Тин, увидимся... у нас дома"

Кароль, которая тоже является ведущей этого шоу, "выпала в осадок" и подыграла: "Ты кошечку покормил?"

И последней отметилась Астафьева, заставив Тину корчится от смеха: "Значит, смотри, малыш, кошечку я покормил, если ты понимаешь, о чем я..."

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