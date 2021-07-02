Певица Тина Кароль за годы работы телеведущей успела выступить с самыми разными артистами

У Тины Кароль есть цела армия поклонников, которые постоянно ее поддерживают, ведут фан-группы и устраивают встречи. На странице в Инстаграм, которые создают поклонники, также часто появляются интересные посты.

В этот раз на одной из таких страниц появилась публикация с архивным кадром, на котором молодая Тина выступила в роли телеведущей. Причем делала это Кароль не одна, а в компании известного российского певца Сергея Лазарева.

Сергея из-за его тесных дружеских отношений с украинской певицей Ани Лорак даже прозвали ее тайным любовником – практически под каждым совместным фото друзей поклонники пишут об их взаимоотношениях.

Поэтому архивное фото Тины и Сергея удивило сеть, многие не могли вспомнить, когда же артисты были вместе на шоу. Как оказалось, звезды выступали на «Майданс» – танцевальном шоу, проведенном весной 2011 года в центре столицы Украины.

«Тина и Серёжа😍; На каком мероприятии?; Тина и Серёжа ведущие танцевального шоу "Майданс"✨; Это они в Украине?; какие красивые😍; Видать очень старое фото, Лазарев тут молодой😍; Вау🔥 афигенные😍; Как хочется мира и покоя, чтобы не был войны; Обалдеть, две любви на одном фото❤» - пишут в сети.

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