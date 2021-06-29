Певица Тина Кароль упала на съемках и не смогла продолжить работу, видео попало в сеть

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль упала вовремя съемок. Видео этого момента появилось на одной из фан-страниц, посвященных звезде.

В ролике видно, что Тина стояла на роликах во время съемок и какой-то момент не удержалась и рухнула на пол. Ее пытался поймать человек рядом, но, похоже, она сильно ударилась коленями во время падения. Дальше показали, как к певице подошел кто-то из съемочной группы, но она заявила, что не будет продолжать съемки.

"Я не могу так. Думайте, как доснять без меня", - говорит расстроенная артистка в ролике.

Фанаты тут же принялись обсуждать новое видео с Кароль: "Самой больно стало", "Блин", "Ну, это нелегкая работа, надо думать перед тем как планировать такое", "Аж мне больно стало".

Напомним, Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе: «Одна такая».

Как сообщала Politeka, Кароль прикрыла декольте полупрозрачной тканью, взбудоражив образом: "Черная королева".

Также Politeka писала, Кароль показала свое отношение к украинцам, неожиданно остановив концерт: «Пора понимать, что вы…».