Украинская певица Тина Кароль в новом бунтарском образе заинтриговала преображением

Популярная исполнительница снова начинает готовиться к целой серии выступлений, которые даст в ближайшее время. Специально к этим событиям звезда устроила необычную съемку.

В новой фотосессии Тина вновь отошла от образа скромницы и предстала в довольно смелом стиле. Мокрые распущенные волосы, свободные черные брюки, такой же пиджак и главная изюминка наряда – маленький металлический топ с довольно открытым декольте сделали из Тины настоящую красотку.

Специально для большей интриги и привлечения внимания Кароль также поделилась в Стори кадрами из фотосессии. Покрутившись перед камерой, Тина выглядела очень раскрепощенно.

Также звезда в профиле опубликовала похожие кадры, напомнив о своем скором концерте.

""Это так круто и офигенно ", "ничесе какая", "уууу ничего такая", "Каждый раз влюбляюсь в неё, как в первый", "Фотографии потрясные, выразительные, смелые, вы представлены здесь, сильной, страстной женщиной", - ответили в сети

Напомним, Кароль в роскошном платье с прозрачной вставкой заинтриговала селфи с молодым парнем: "Руки на..."

А еще Politeka писала, что Тина Кароль откровенно рассказала о новых чувствах: «Я хочу любви»

Также Politeka сообщала, что Тину Кароль с мужчиной подловили в странных позах прямо на улице, кадры: "Трудолюбивый котенок..."