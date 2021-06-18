Украинскую певицу Тину Кароль застали за интересной репетицией
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей и недавно выпустила альбом "Красиво". А уже сейчас артистка активно готовится к "Atlas Weekend", который пройдет в начале июня. Кадры подготовки к фестивалю появились в одной из фан-групп певицы.
На фото, которые опубликовал администратор, Тина позировала на мотоцикле. Красотка лежала на нем, закинув ноги на красавчика, который держал руль. Кароль в это время улыбалась, наслаждаясь солнышком. На других фото девушка показала еще несколько поз на байке, увлекая смелостью.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Кошка", "трудолюбивый котенок нашю. Чувствую , Атлас превратится не в фестиваль , а в концерт Тины", "Красивая картинка какая".
Сообщалось, что в сети показали забавный видеофрагмент флирта Тины Кароль и Дана Балана на шоу "Голос країни".
На одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Тине Кароль и Дану Балану, опубликовали забавный видеофрагмент флирта артистов на шоу "Голос країни". В ролике звездные тренеры обсуждают выступление двух участников, которые вместе с ведущей Катей Осадчей стоят на сцене.
Напомним, Кароль удивила новыми откровениями о "романе" с Даном Баланом, что их ждет в будущем
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