Какая же она милая

Известная украинская Тина Кароль показала кадры своей свадьбы

Певица Тина Кароль и ее избранник, продюсер Евгений Огир, обвенчались 15 июня 2008 года. В честь годовщины Тина поделилась кадрами счастливого события на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Тина и Евгений расписались в январе того же года, сразу после новогодних праздников. Затем они отправились в романтическое путешествие на Мальдивы, где сыграли островную свадьбу на двоих. А главное торжество наметили на лето.

В это время Тина уже ждала ребенка.

Венчание прошло в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

По случаю годовщины Кароль Также показала обручальные кольца, которые собрала на цепочку и надела на шею.

"Вместе в небе и на земле", - подписала она кадры.

Напомним, в 2012 году стало известно, что у Евгения рак желудка. В 2013 году его не стало. Супругу Тины Кароль было всего 32 года.

«Он боролся до конца. До тех пор до конца, когда уже сознание было таким, что он не понимал. Рука уже не двигалась, он не владел своим телом» – рассказывала Тина о последних неделях жизни Евгения.

Сейчас сыну Тина и Евгения Венеамину 12 лет.

Напомним, что Кароль в коротком топике и яркой юбке задала моду на лето: "Бесить всех".

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