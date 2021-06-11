Известная украинская певица Тина Кароль живет за городом в 3-этажном коттедже с лаунж-зоной, спортзалом, садом и огородом

Как передает Politeka.net, недавно певица приобрела земельный участок в поселке Рожны и оформила его на сына Веню. До его возвращения с учебы из-за рубежа она не планирует начинать здесь строительство. Параллельно звезда развивает собственное имение в Зазимье, доставшееся ей в наследство от мужа. Она расширила двор, а также достроила гостевой паркинг и создала живую зеленую ограду. Видео с дронов появилось в программе "Разоблачение" на ютуб-канале Kyiv.Live.

Во дворе дроны съемочной команды заметили лаунж-зону, где можно разжигать костер, мини-футбольное поле, а также бассейн.

У артистки на постоянной основе работает садовод. Сама Тина любит возиться на собственной земле, в частности выращивать виноград и яблоки.

Недавно Кароль показала свой дом изнутри - в ее доме преобладают пастельные тона. В частности, в кухне и ванной. Кухня в серых тонах. Кстати, во время разговора Тина подрезала свечу, чтобы вставить ее в незамысловатый подсвечник из обычной бутылки шампанского.

Певица показала свою гардеробную комнату и коридор с комодом. Коридор покрашен в белый цвет, а на комоде артистка открыла свою косметичку и показала, какие помады преобладают там.

Напомним, Кароль показала украинцам свой роскошный загородный дом изнутри: "Вот здесь Тина настоящая".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, показывая свой роскошный дом, рассекретила, с кем живет: "Его зовут Аркадий".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".