Известная певица Тина Кароль в белом домашнем наряде в постельной фотосессии покоряет нежностью

Став рекламным представителем еще одного бренда, Кароль устроила тематическую фотосессию в постели на белоснежных простынях и в таком же светлом костюме. Подчеркнуть свою фигуру Тина решила лаконичным луком, который хорошо подчеркнул ее формы.

На снимке звезда слегка улыбалась и смотрела в сторону от объектива, делая акцент именно на своем окружении. Таким образом Кароль смогла не только хвастнуть фигурой на белом фоне, но и продемонстрировать естественную красоту. Распущенные локоны и едва заметный блеск для губ сделали лук Тины более кокетливым.

Как правило, в образах Кароль остается один пикантный акцент, ранее похожий образ Тины подчеркнул тонкую талию звезды. И хотя Кароль не показывает, как другие звезды, как потеет в спортзале, она не раз подмечала, что также периодически сидит на диетах, а вот занимается спортом регулярно.

В белом платье с вырезами по бокам под ребрами Тина соблазнительно прогнулась, обращая внимание также и на стройные ноги. Не обошлось и без комментариев о похудении.

«Прямо в мой день рождения пост появился; В тебе все сводит меня с ума; Самая красивая, а она хороша очень; Незаконно быть такой красивой; Просто вау!; Ваууууууууу, какая красотка; Сводишь меня с ума, красиво…; Ух какая грация; абалдеть не встать; А похудела то как... Ужас... Кушай больше; Сразила наповал».

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".