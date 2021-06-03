Звезда показала, как у нее хорошо

Популярная украинская певица Тина Кароль показала свой дом

Артистка стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, передает Politeka.net. Это неудивительно, ведь Тина пользуется большой популярностью, а ее фан-базу считают самой большой в Украине.

В преддверии мероприятия артистка ответила на разные вопросы, пригласив журналистов к себе домой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Певица засветила интерьеры, проведя небольшую экскурсию.

К слову певица живет за городом в 3-этажном коттедже с лаунж-зоной, спортзалом, садом и огородом. В быту Тина обожает чистоту, коллекционирует памятные вещи и не против экспериментировать с интерьером.

В ее доме преобладают светлые тона. В частности, в кухне и ванной.

На видео красотка призналась, что хотела бы хорошо готовить.

Певица показала свою гардеробную комнату. Звезда достала костюм, который любит сейчас носить.

"Костюм будто из латочек собранный, и чувствую себя по-домашнему", - рассказала артистка.

Также Кароль засветила доску, на которой оставляет послания сыну, Вениамину, находящемуся на учебе в Англии.

Видео на Ютуб посмотрели уже более 10 тысяч пользователей сети.

"Такое уютное видео, Тина такая на домашнем! Классс! Вот здесь Тина настоящая, кому не нравится - ну она ж не должна соответствовать вашим ожиданием, это ее характер, ее привычки, ее стиль общения, ее дом - все по - честному. Спасибо что открылись нам больше! Лав лав", - написал один из поклонников.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".