Популярная украинская певица Тина Кароль показала свой дом
Артистка стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, передает Politeka.net. Это неудивительно, ведь Тина пользуется большой популярностью, а ее фан-базу считают самой большой в Украине.
В преддверии мероприятия артистка ответила на разные вопросы, пригласив журналистов к себе домой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Певица засветила интерьеры, проведя небольшую экскурсию.
К слову певица живет за городом в 3-этажном коттедже с лаунж-зоной, спортзалом, садом и огородом. В быту Тина обожает чистоту, коллекционирует памятные вещи и не против экспериментировать с интерьером.
В ее доме преобладают светлые тона. В частности, в кухне и ванной.
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На видео красотка призналась, что хотела бы хорошо готовить.
Певица показала свою гардеробную комнату. Звезда достала костюм, который любит сейчас носить.
"Костюм будто из латочек собранный, и чувствую себя по-домашнему", - рассказала артистка.
Также Кароль засветила доску, на которой оставляет послания сыну, Вениамину, находящемуся на учебе в Англии.
Видео на Ютуб посмотрели уже более 10 тысяч пользователей сети.
"Такое уютное видео, Тина такая на домашнем! Классс! Вот здесь Тина настоящая, кому не нравится - ну она ж не должна соответствовать вашим ожиданием, это ее характер, ее привычки, ее стиль общения, ее дом - все по - честному. Спасибо что открылись нам больше! Лав лав", - написал один из поклонников.
Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".
Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".
Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".