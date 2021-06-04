Известная украинская певица Тина Кароль показавшая свой дом, призналась, что с ней живет домашний любимец - попугай

Артистка стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, передает Politeka.net. Артистка ответила на интересеные вопросы, пригласив журналистов к себе домой и засветила интерьеры, проведя небольшую экскурсию. А также засветила попугая Аркадия, с которым любит иногда пообщаться.

К слову певица живет за городом в 3-этажном коттедже с лаунж-зоной, спортзалом, садом и огородом. В быту Тина обожает чистоту, коллекционирует памятные вещи и не против экспериментировать с интерьером.

В ее доме преобладают пастельные тона. В частности, в кухне и ванной. Кухня в серых тонах. Кстати, во время разговора Тина подрезала свечу, чтобы вставить ее в незамысловатый подсвечник из обычной бутылки шампанского.

Потом Тина показала своего домашнего любимца в клетке.

"Это мой попугай, его зовут Аркадий и соавтора нового альбома тоже зовут Аркадий. Я потом только сложила в своей голове и думаю что???", - рассказала Тина Кароль.

На видео красотка рассказала, что хотела бы хорошо готовить.

Певица показала свою гардеробную комнату и коридор с комодом. Коридор покрашен в белый цвет, а на комоде артистка открыла свою косметичку и показала, какие помады преобладают там.

Также Кароль показала доску, на которой оставляет послания сыну, Вениамину, находящемуся на учебе в Англии.



Видео на Ютуб посмотрели уже почти 50 тысяч пользователей сети.

"Очень красивая Тина, настолько что ловила себя на мысли что не слушаю ответы,а просто любуюсь ей.Не могу понять людей которые прям один негатив пишут,если не нравится не смотри ,иди дальше,нет надо ещё и гадость написать.Хочется напомнить людям,что она никому не обязаны быть такой какой вы себе ее представляете,это ваш образ,то что вы создали в своей голове,ровным счётом как и вы не обязаны для кого то быть такими какими вас хотят видеть или видят!", - написал один из поклонников.

Напомним, Кароль показала украинцам свой роскошный загородный дом изнутри: "Вот здесь Тина настоящая".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".