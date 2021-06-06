Известная певица Тина Кароль поразила фанатов роскошным образом на прогулке

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которую вместе с Даном Баланом обвинили в имитации отношений ради рейтингов, имеет свой огромный фан-клуб, который пристально следит за ее жизнью. Недавно на фан-странице в Instagram, посвященной артистке, показали очаровательное фото, на котором артистка позирует в шикарном образе.

Как видно, Тина запечатлена на прогулке, похоже она вышла в город за кофе, или взяла его по дороге куда-то. Перед камерой звезда появилась в коротком узком топе белого цвета и длинной синей юбке в белый горошек интересного фасона. Этот наряд красиво подчеркнул идеальные формы и упругое декольте певицы. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж с любимой красной помадой, она не смотрит в камеру.

В подпсии к фотографии говорится: "Доброе утро! Как ваше настроение? Какие планы на сегодня?". Пользователи тут же принялись активно комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами и отвечая на вопросы. "Доброе утро, семья", "Планы идти на тренировку. Всем классного дня!", "Планы: "Бесить всех", "Всем привет, хорошего выходного дня, и хорошего настроения", "И куда это она направилась? Красиво", "Просто красотка", "Роскошная женщина", - пишут фанаты комментариях.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".