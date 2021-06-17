Известная певица Тина Кароль поразила фанатов пением на свадьбе

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой приписывают продолжительный роман с молдавским артистом Даном Баланом, часто радует фанатов яркими фото и видео из своей жизни в соцсети Instagram. А недавно в фан-аккаунте, посвященном звезде, появилось необычное видео, на котором артистка выступает на чьей-то свадьбе и поет вживую.

Как видно, для выступления Тина выбрала необычное темном платье интересного фасона и средней длины, которое подчеркнуло ее изящную фигуру. Свой образ она дополнила черными перчатками до локтей. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж. Судя по видео поет Кароль вживую, за ее спиной видно музыкантов. В момент, когда было снято видео, артистка исполняла свою песню "Сдаться ты всегда успеешь".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое видео с выступления звезды: "Наша девочка родная, наша гордость, любим безгранично", "Просто умница. Такой наряд тебя молодит", "Где Тина поет?", "Поет, похоже, где-то на мероприятии. Свадьба?", "Это где?", "Как прекрасно поет и двигается моя Тиночка! Она просто прелесть! Обожаю, восхищаюсь и люблю!", "Жаль, что приходится работать на корпоративах, а не на концертах в турах", "Шикарная Тиночка!", "Самый красивый голос на свете!", "Живьем петь не умеет, слов вообще не разобрать".

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".