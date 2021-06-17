Певица Тина Кароль пролила свет на ситуацию с Даном Баланом

Как известно, 42-летний молдавский исполнитель и 36-летняя украинская артистка на протяжении нескольких лет будоражили фанатов "Голосу країни", своей телеэкранной игрой-любовью, в которую очень многие поверили.

По словам руководителя проекта Владимира Завадюка "роман" между артистами создавался искусственно. Тогда многие поклонники обиделись из-за обмана. Балан решил своим долгом объяснить, что происходило на самом деле.

Дан положил конец слухам, признавшись, что у них с Кароль были настоящие чувства и "никакого обмана". Но главное, какими были эти чувства. Дикая страсть, тайная женитьба и прочее, о чем писали их фанаты, - всего лишь буйство чьей-то фантазии. Молдаванин озвучил, что у них с Кароль была всего лишь дружба и симпатия.

Тина, став гостьей на Авторадио, подтверила заявление экс-коллеги по "Голосу". Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Правильно сказал. Конечно, пришлось ему это разъяснить, потому что, когда люди работают с артистами, им иногда кажется, что они тоже артисты (камень в огород продюсера, - ред.). В этом "флере" люди забываются и теряют субординацию. Нам пришлось вместе отстоять наше имя, наших поклонников, наши чувства... Я рада, что ситуация разрулилась и все все поняли", - заявила певица.

Также Кароль предположила, что их с Баланом ждет в будущем:

"Как будет дальше - это жизнь. На самом деле, две сильные творческие личности, которые самостоятельны и одиночки по жизни. Посмотрим, как судьба управит наши сердечные струны..., - сказала она, добавив, несмотря на то, что привыкла руководить многими процессами в своей жизни, но "все, что касается сердечных струн - тут обезоружена максимально".

Напомним, Балан после "романа" с Тиной Кароль и Голосу країни объявился в новом проекте: "Дети - это ваше"