Экс-тренеру "Голосу країни" Дану Балану, которому приписывают роман с Тиной Кароль, устроили любопытный блиц-опрос

42-летний молдавский артист-красавчик неохотно распространяется о личной жизни. В последнее время Балан, которого еще несколько лет назад называли секс-символом восточной Европы, не дает однозначных ответов, есть ли у него отношения, и уклоняется от вопросов о связи с Кароль. Что только еще больше порождает слухи.

Как передает Politeka.net, фанаты Дана вспомнили его давнее интервью

"55 вопросов за 5 минут", в котором певец признался, почему расстался с бывшей девушкой, а также рассказал, какую черту своего характера считает самой отвратительной.

В частности, артист ответил, что с предыдущей любовью у него не сложилось, так как было "не интересно". При этом далее всплыло, что на момент записи интервью (а это был 2015-й год) у него были отношения уже с другой. Почему к своим тогдашним 36 годам он так и не женился, Дан сознался, вздохнув: "Наверно, не получилось...". К слову, года идут, а певец до сих пор неженат.

На вопрос о том, что ему не нравится в самом себе, Балан ответил: "Вспыхиваю очень быстро". При этом в других людях его раздражает неискренность.

Ранее мы рассказывали, в Сети рассекретили, с кем и где Дан провел Пасху. Его мама, известная молдавская певица и ведущая, Людмила Балан опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм фото родной бабушки певца - Александры. Женщина сообщила, что отметила Светлый праздник в семейном кругу, со своей мамой, посвятив ей в подписи стих-молитву. Многие в комментариях предположили, что Дан тоже обязан был там быть.

"Дан покинул Украину на некоторое время..."; "У Вас мама даже в преклонном возврасте красивая женщина"; "Дан наверное тоже в Молдове"; "Ваша мама такая красивая😍Вы на неё похожи 😍"; "❤️! Дaн все еще в Румынии или он вернулся в Молдову или Украину? 🥰" - "понятно что в молдове на пасху приехал", - обсуждали пользователи.

Напомним, Дан Балан с кареглазым малышом на руках разбередил сердца фанаток: "Какие мы сладкие".

Как сообщала Politeka, Балан повеселился на съемках сразу с несколькими красотками: "Дан сходит с ума со своими дамами".