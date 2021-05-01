Певец Дан Балан хранит свою личную жизнь за семью печатями, тем самым еще больше интригуя публику
42-летний молдавский красавчик неохотно делится подробностями о своих романах, существовании бывшей жены и ребенка. Ранее Балан признавался, что у него были серьезные отношения с тремя женщинами.
В частности, представители прессы в 2004 году заявляли, что Дан женился на возлюбленной Элле и вскоре она якобы родила ему сына Алана. В 2009 году, после развода между экс-возлюбленными отношения были весьма напряженными, но, артист поддерживал связь с сыном.
В 2015 году певец заявил в одной программе, что отношения у него есть, однако больше ничего не расскажет.
В 2016 году в программе "Світське життя" Балан признался ведущей Екатерине Осадчей, какие девушки ему нравятся: «Главное – магия. Неважно, брюнетка или блондинка. Главное, чтобы была та самая магия между нами».
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К слову, Балану приписывали роман с Верой Брежневой, а в последнее время - с Тиной Кароль, его экс-коллегой по "Голосу країни".
Как бы там ни было, но поклонники Дана частенько фантазируют на тему его "влюбленностей" и семьи. На одной из фан-страничек в Инстаграм, опубликовали любопытное фото, на котором Балан прижимает к себе кареглазого малыша, передает Politeka.net. Автор поста сразу предупредил, что это фотошоп:
"♡ #фотошоп #дантина #данбалан #тинакароль #фантина".
Пользователи все равно оценили кадр: "Какие мы сладкие😍😍😍"; "Милашка ребёнок, а Дан Балан крутой человек ❤️".
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