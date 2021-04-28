Отношения артистов Дана Балана и Тины Кароль постоянно на слуху у публики. Что на самом деле происходит меджу артистами рассказала львовьянка Катя Гладий, которая была подопечной Тины Кароль на "Голосі країни" 11 сезона

Как передает Politeka.net, о романе 42-летнего молдавского исполнителя и 36-летней украинской певицы поговоривают еще со времен девятого сезона "Голосу країни". Дан и Тина кокетничали друг с другом и флиртовали перед камерами, что многие расценили как любовь. Сами артисты никак не комментируют свои отношения.

Дівчина була за лаштунками шоу і могла бачити щось більше, аніж всі шанувальники.

"Катя про Дана и Тину", - говорится в подписи к видео.

По словам Екатерины, Дан приехал на шоу "Голос країни" не только к Тине, он скорее всего был советником Тени. Однако участники были слишком заняты собой, поскольку это был один из самых сложных этапов в шоу.

"Все не просто так. Фанаты стерегли Тину и Дана под павильоном и пытались что-то узнать. Однако, я думаю, что не бывает дыма без огня, наверное все таки между ними что-то есть", - резюмировала участница "Голосу країни".

Пользователи активно обсуждают видео:

"Лучшее интервью !Катя Гладий молодец!❤❤❤💜💜😊😊😍😍😍"

"Кто-то говорит и пишет о пиаре,а Катя описала реальную картину.Спасибо ей большое.Это ответ всем неверующим.Мододец..Вот оказалась таким позитивным человеком"

Напомним, 63-летняя мама Дана Балана сверкнула стройными ножками в коротком девичьем платье: "Ничто не сияет ярче"

Как сообщала Politeka, Тина Кароль неожиданно дала понять, что история с Даном Баланом уже в прошлом: "Дон... Дэн?".

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