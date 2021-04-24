Певицу Тину Кароль застали врасплох каверзным вопросом

Как известно, 36-летней артистке уже несколько лет приписывают роман с 42-летним молдавским красавчиком-певцом Даном Баланом. Впервые об их романтической связи публика заговорила в девятом сезоне "Голосу країни", когда они оба были там тренерами. Эти многозначительные взгляды, нежные объятия и совместные выступления, от которых бросает в дрожь - только подливали масла в огонь и, по мнению фанатов, укрепляли слухи об их романе. Правда, сама парочка за все это время ни разу не подтвердила данную информацию, "скармливая" поклонникам туманные ответы.

Как бы там ни было возможные отношения между Тиной и Даном стали уже горячей темой в Сети. Пользователи смакуют любую информацию.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек Кароль в Инстаграм опубликовали любопытное видео, в котором певице устроили мини-блиц-опрос. Один из вопросов звучал следующим образом: "Назови три мужских имени из трех букв на букву Д". Очевидно, что он с подковыркой.

"Дон, Ден...", - начала отвечать Тина и запнулась. Тогда ей дали подсказку - Джо.

Пользователи в комментариях удивляются, почему Кароль не назвала Дана:

"Если что Дан сам себя ДЭНОМ называл 🤫🤣" - "украинцы все его дэном называют 😏осадча например" - "Тина почти выкрутилась 🤣🙈"

"Дан покинул чат: 🗿 😅"

"Дан нервно курит в сторонке🚬🗿"

"Дон... Дэн, похожи на Дан😂" - "Похожи, но это разные имена!!! А Дан ей было в падлу назвать и так долго думала" - "может что бы не раскрыть их тайну?😂"

"Вот это новость, Тина напрочь забыла Дана))"

"Худышечка, любимаяяя!!! ❤️😍😍😍 Тиночка, что с памятью, имя из 3х букв на Д?!"

"Тина - Дон, серьезно? 🤣"

Напомним, звезду-брюнетку "Голоса країни" запечатлели в объятиях Дана Балана: "Все воспоминания с улыбкой"

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" выдал за кулисами, что у Тины Кароль с Баланом: "Такой романтик"