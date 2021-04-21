В Сети горячо обсуждают любопытные кадры с певцом Даном Баланом и необычной Тиной Кароль

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек парочки в Инстаграм опубликовали видео, в котором знаменитости танцуют возле бассейна (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах Дан в белой футболке и черных штанах на ремнях-подтяжках зажигал под музыку. Если он был как раз настоящим, то вот Тина, появившаяся рядом с ним в космическом костюме, - продукт дополненной реальности. Авторы ролика пострались, чтобы их танец выглядел максимально естественно, но вышло все равно забавно.

В подписи объяснили, что происходит:

"В поддержку клипа Тина Кароль объявила новый флешмоб в TikTok. Для участия нужно снять креативное видео в дополненной реальности, используя приложение и опубликовать его фрагменты на своих страницах в соцсетях с хештегом #тинахорошийпарень".

Пользователи пришли в восторг, утверждая, что лучше, чем этот ролик, никто уже больше не сделает:

"можно закрывать тренд – лучше этого уже ничего не будет🤣💔"

"вот это топ🤩"

"Лучше, где могла оказаться Тина, только возле Дана😻😏"

"Все дороги ведут к Балану... Магия тянет... 👨❤️👨"

"скоро Тина станет клоном Дана, любимым клоном... не зря он сказал "скоро станешь совсем черной"... просто так он ничего не говорит... ❤️"

"Какой хороший парень! 😏"

"Дантина, мы же просили дуэт – вот и получили😭😂😂"

"Ну, идеально же! 💜 и парень хороший"

"Круто танцуют🔥"

"100% Тина попросила выставить 🤣💜"

"Теперь ясно, у кого Тина вдохновилась стилем в танце 😂"

Напомним, любимец Кароль Дан Балан крупно опозорился, решив спеть без фонограммы: "Прыгает как козлик и воет"

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