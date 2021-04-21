В Сети горячо обсуждают любопытные кадры с певцом Даном Баланом и необычной Тиной Кароль
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек парочки в Инстаграм опубликовали видео, в котором знаменитости танцуют возле бассейна (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На кадрах Дан в белой футболке и черных штанах на ремнях-подтяжках зажигал под музыку. Если он был как раз настоящим, то вот Тина, появившаяся рядом с ним в космическом костюме, - продукт дополненной реальности. Авторы ролика пострались, чтобы их танец выглядел максимально естественно, но вышло все равно забавно.
В подписи объяснили, что происходит:
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У Тины Кароль заметили роскошное кольцо на безымянном пальце: видео
"В поддержку клипа Тина Кароль объявила новый флешмоб в TikTok. Для участия нужно снять креативное видео в дополненной реальности, используя приложение и опубликовать его фрагменты на своих страницах в соцсетях с хештегом #тинахорошийпарень".
Пользователи пришли в восторг, утверждая, что лучше, чем этот ролик, никто уже больше не сделает:
"можно закрывать тренд – лучше этого уже ничего не будет🤣💔"
"вот это топ🤩"
"Лучше, где могла оказаться Тина, только возле Дана😻😏"
"Все дороги ведут к Балану... Магия тянет... 👨❤️👨"
"скоро Тина станет клоном Дана, любимым клоном... не зря он сказал "скоро станешь совсем черной"... просто так он ничего не говорит... ❤️"
"Какой хороший парень! 😏"
"Дантина, мы же просили дуэт – вот и получили😭😂😂"
"Ну, идеально же! 💜 и парень хороший"
"Круто танцуют🔥"
"100% Тина попросила выставить 🤣💜"
"Теперь ясно, у кого Тина вдохновилась стилем в танце 😂"
Напомним, любимец Кароль Дан Балан крупно опозорился, решив спеть без фонограммы: "Прыгает как козлик и воет"
Как сообщала Politeka, у Тины Кароль заметили роскошное кольцо на безымянном пальце: видео