Популярная украинская певица Тина Кароль в трендовом костюме появилась в финальном эфире шоу "Липсинк батл"

В последнем финальном эфире первого сезона шоу «Липсинк батл» Тина Кароль решила попробовать себя в новом образе. Так, артистка превратилась в настоящую куклу Барби. Для этого она надела трикотажный топ и юбку миди бледного пудрового оттенка (чтобы посмотреть выступление звезды, доскролльте страницу до конца).

Костюм в стиле куклы был необходим и для исполнения в начале шоу шоу звездных пародий Липсинк батл. На сцене шоу звезда с коллегой Потапом поразила выступлением под песню Aqua Barbie Girl.

Свой образ Кароль дополнила яркими босоножками с камнями и пышной прической с объемными локонами, чтобы полностью подражать идеальному образу куклы.

«Ждём всей семьёй, Тина наряд супер🔥 Будем смотреть❤️; Вот это образ!; Образ супер!!! 👍🔥; Barbie😍❤; Очень ждём 🤡💜; Ух ты какая 😍😘🥰; Будем смотреть ❤️; Удачный комплект.Вам идет; Тиночка , мы тебя твои песни очень любим . Шлем тебе воздушные поцелуйчики», - отвечают в сети.

Стоит отметить, в последнее время многие пользователи были недовольны сменами стиля звезды, которая экспериментировала с имиджем и несколько раз поражала выходом в свет. Латексные лосины, кожаные костюмы и платья с неприличными декольте стали причиной бурных обсуждений фигуры исполнительницы.

По мнению поклонников, звезде подходят более женственные силуэтные наряды, которые не выставляют напоказ ее зону декольте, а также не подчеркивают талию. Недавно на одном из мероприятий Тина Кароль появилась в довольно скромном классическом наряде – черном костюме без принтов и украшений.

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