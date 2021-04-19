Певица Тина Кароль дала повод для новых слухов о своем романе с молдавским красавцем Даном Баланом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 36-летней звезды опубликовали любопытную видеонарезку из фрагментов последнего эфира "Голосу країни" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

У Тины на безымянном пальце левой руки внимательные пользователи разглядели кольцо со сверкающим камушком.

В Сети раскрыли секрет украшения - мол, это подарок от Балана.

"А какое кольцо, обручальное наверно❤️😍" - "нет, колечко с бриллиантом Дан подарил" - "Добрый день! Откуда Вы знаете, что так уверенно отвечаете? Спасибо"; "Какая же она красивучая❤️"; "Моя королева❤️"; "Вселенная, Тина, вас наградила красотой и талантом"; "Самая красивая женщина на земле🔥и не вздумайте ей завидовать с**и 💕", - комментируют фанаты.

Отметим, уже давно в Сети поговаривают о романтической связи Кароль с Баланом. Флиртующая парочка на "Голосі країни" стала объектом пристального внимания, но при этом ни Тина, ни Дан не подтверждали слухов о романе, а только подливали масла в огонь нежными объятиями и интригующими взглядами.

Ранее мы рассказывали, во время прошлого сезона "Голоса" произошло трогательное знакомство Кароль с Людмилой Балан, мамой ее "любовника".

Женщина исполнила одну из своих зажигательных композиций, она тоже певица, а после произнесла трогательную речь об объятиях:

"Каждому из нас, если хочет быть счастливым, надо обниматься хотя бы 20 раз в день по-минимуму 20 секунд". На этих словах они с Тиной прижались друг к другу.

Напомним, что страдающей бессонницей Тине Кароль приходится терпеть боль на "Голосі країни": "Это кошмар"