Певец Дан Балан, которому приписывают роман с Тиной Кароль, удивил нежными объятиями с артисткой
В качестве судей на печенном шоу «Голос» Дан Балан и Тина Кароль вызвали небывалый переполох, ведь из-за их очевидного флирта артистам приписывали роман и обсуждают его правдивость до сих пор. Вспоминая заслуги артиста, который заботился о своих подопечных, фанаты напомнили о важном для Дана событии.
Два года назад Дан победил на песенном шоу со своей невероятной участницей Оксаной Мухой. По этому поводу фанаты опубликовали совместный кадр с артистами, прижимающимися друг к другу. Мило обнимаясь, довольные победой артисты ярко улыбались на камеру.
«А так же 2 года назад мы впервые услышали песню « #ВСЕПРОБАЧАТИ », а через год увидели и клип💫», - напомнили на фан-странице Дана о юбилеях артиста и его подопечной.
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Фанаты также ответил: «Незабываемый первый сезон Дана ❤️ его команда и увлеченность процессом подарили самые яркие моменты 🙌 все воспоминания с улыбкой 😍; поздравляем; А Муха это её реальная фамилия или псевдоним?; Самый честный и лучший сезон голоса; Доброе слово, как известно, и кошке - приятно!👏; поздравляю милый».
Также на одной из фан-страничек 42-летнего артиста опубликовали любопытный кадр, на котором Балан предстал в обнимку с яркой блондинкой. Девушка мило улыбалась в камеру, когда певец склонился близко возле ее головы.
"Какие же они милые😻🥰 Споки всем😘❤️", - подписал фото автор поста.
Пользователи раскрыли детали по поводу загадочной блондинки, комментруя снимок:
"Это кто с ним)))))подскажите пожалуйста" - "участница 10 сезона Голоса Краины, была в его команде"; "Все, Тинка в отставке?)".
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