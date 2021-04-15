Людмила Балан, молдавская ведущая и певица, а также мама Дана Балана, вызвала ажиотаж новым фото

Как передает Politeka.net, 63-летняя звезда опубликовала яркий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала за любопытным занятием.

Блондинка позировала верхом на лошади на песчаном пляже. Счастливая Людмила в розовом наряде помахала рукой, одарив зрителей нежной улыбкой.

«Вы когда-нибудь видели несчастную лошадь или подавленную птицу? Одна из причин, по которой птицы и лошади не несчастны, заключается в том, что они не пытаются произвести впечатление на других птиц или других лошадей», - пофилософствовала в подписи Людмила.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, женщина несколько недель не выходила на связь, поэтому поклонники успели за ней соскучиться. Кроме комплиментов, многие засыпали Людмилу вопросами о Дане и певице Тине Кароль - как известно, паре давно приписывают роман, еще с их совместного тренерства на "Голосі країни".

"Как всегда прекрасна и обворожительна!!!🔥❤️"; "Мы скучаем, радуйте нас почаще❤️"; "Какая Вы солнечная😍 от вас веет нереальная энергетика 🥰 Мы скучали 💜"; "Какая смелая наездница..."; "Вау! 😍Неожиданно, но кайфово🔥👏. А смысл этих глубоких строк - пример нам, людям!❤️"; "Людочка, где пропадает наш кудряш любимый - Даник? 🥰Мы очень за ним соскучились❤️"; "Наконец то появилась мамуля-красотуля....❤️🔥"; "У вас наверное был семейный отдых?"; "Вы просто невероятная😍 Такая же солнечная и красивая❤️ Мы очень скучали по вам❣ И скучаем по Дану с Тиной, пусть уже появятся, просим, просим, просим😢❤️".

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