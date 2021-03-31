Очаровательная мама Дана Балана, молдавская певица Людмила Балан, которая на днях отметила 63-летие, поблагодарила за поздравление, спев красивую душевную песню

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм мама звезды поблагодарила всех за сердечные поздравления. Красотка разместила фото со свадьбы, на которой исполнила песню "O singura iubire", что означает "Единственная любовь".

"Дорогие мои, спасибо огромное за поздравления, за тёплые слова !!! Вы создали мне вчера,в день моего рождения, магическое состояние !!! Обнимаю всех и дарю вам всем мою песню !!! Любви вам !!! ❤️❤️❤️", - написала Людила Балан.

Красотка действительно очень подтянуто выглядит и очаровывает своим азартным настроением.

Поклонники не прошли мимо красотки и послали ей массу комплиментов и коментариев.

"Тепла Вам, света, добра и счастья🥰😘💜", "Мама Люда берегите себя. Здоровья вам. Надеюсь, ещё вместе погуляем на свадьбе сына. Вы хорошо его воспитали, это даже через телик видно", "Мама, огонь. Когда же будете петь эту песню Дану??", "Какая же вы очаровательная👍👍😍", "Вы волшебная!!! 👏👏👏", "Вы просто потрясающая!! Мы вас очень сильно любим и ценим❤❤", "Класс!! Я балдею от Вашей песни, и конечно Вы просто супер🔥🔥🔥", "Счастья Вам, ❤️тепла и любви❤️❤️❤️", "Вы очаровательная🔥Спасибо за сына😍👏", - откликнулись фанаты Дана Балана.

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