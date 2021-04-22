Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин, тренером которого была Тина Кароль, рассказал, что думает об отношения наставницы с молдавским музыкантом Даном Баланом
Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин дважды побеждал в вокальном шоу. В 2015 году он в команде Тины Кароль стал победителем второго сезона шоу «Голос. Дети», а в 2020 году покорил десятый сезон «Голосу країни».
На одной из фан-страничек в Инстаграм появился эпизод общения Сасанчина с ведущим закулисья шоу. Подопечный Кароль высказал свое мнение по поводу отношений Тины и экс-тренера шоу Дана Балана, ведь именно в 10 сезоне проекта они вышли на новый уровень.
«Ну, смотря на их взгляды, они явно не равнодушны друг к другу. И со стороны Балана, он вообще, по моему мнению, такой романтик. Он так описывает Тину словами, что она белая королева, как он неоднократно говорил. Я думаю, что у него чувства сильные», - отметил парень.
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Как известно, Дан Балан не вернулся в проект в 11 сезоне, однако слухи о его отношениях с Тиной Кароль продолжают подогревать. Так, на одном из эфиров он был гостем Тины Кароль, с которой всячески флиртовал и заигрывал. Он даже пошутил на тему того, что завтракал тем, что Тина ему приготовила.
Напомним, что Тину Кароль в наряде-ночнушке высмеяли за обвисшую зону декольте: "Маленькие спаниели".
Как сообщала Politeka, Кароль запечатлели с мамой и малышкой на руках, редкое фото: "Похожа на вас, Тиночка".
Также Politeka писала, что Дан Балан в рваных джинсах околдовал украинок одним движением: "Танцы со звездами" вспомнились".