Прекрасна співачка Тіна Кароль показалася перед фотографом з мамою і маленькою дівчинкою на руках

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль завжди відрізнялася відмінним почуттям смаку і уславилася як "ікона стилю". Зірка велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу. А нещодавно на фан сторінці, присвяченій зірці, опублікували милі сімейні знімки, на яких вона з'явилася в простому домашньому образі, поруч з рідними – мамою і племінницею.

На новому фото Тіна разом з мамою і маленькою племінницею відображені в затишній кімнаті, схоже артистка прийшла в гості до брата Станіслава. Перед камерою Кароль з'явилася в скромному домашньому образі - на ній широкі бежеві штани і об'ємна кофта оверсайз в тон. Волосся красуні зібрані в недбалий пучок і трохи розпатлані, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Фанати також звернули увагу на маму Тіни, яка виглядає просто приголомшливо.

У підписі до фото йдеться: "Тіна з мамою і племінницею Вестою". Шанувальники в захваті від нового фото зірки з її рідними, кадр обсипають компліментами в коментарях. "Схожа на вас, Тіночка", "Де ви ці фото берете?", "Хочеш дізнатися, як буде виглядати твоя майбутня дружина з часом, подивися на її маму", "Мама Тіни прекрасно виглядає", "Дай Боже здоров'я", "Дуже прекрасно її мама виглядає", - пишуть в коментарях до фото зірки.

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