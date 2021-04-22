Прекрасная певица Тина Кароль показалась перед фотографом с мамой и маленькой девочкой на руках

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль всегда отличалась отменным чувством вкуса и прослыла как "икона стиля". Звезда большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа. А недавно на фан странице, посвященной звезде, опубликовали милые семейные снимки, на которых она появилась в простом домашнем образе, рядом с родными – мамой и племяшкой.

На новом фото Тина вместе с мамой и маленькой племянницей запечатлены в уютной комнате, похоже артистка пришла в гости к брату Станиславу. Перед камерой Кароль появилась в скромном домашнем образе – на ней широкие бежевые брюки и объемная кофта оверсайз в тон. Волосы красотки собраны в небрежный пучок и чуть растрепаны, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка. Фанаты также обратили внимание на маму Тины, которая выглядит просто потрясающе.

В подписи к фото говорится: "Тина с мамой и племянницей Вестой". Поклонники в восторге от нового фото звезды с ее родными, кадр осыпают комплиментами в комментариях. "Похожа на вас, Тиночка", "Где вы эти фото берете?", "Хочешь узнать, как будет выглядеть твоя будущая жена со временем, посмотри на ее маму", "Мама Тины прекрасно выглядит", "Дай Бог здоровья", "Очень прекрасно ее мама выглядит", - пишут в комментариях к фото звезды.

Напомним, горячая украинская певица Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила фанатов вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

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