У мережі з'явилося незвичайне фото молдавського музиканта і улюбленця Тіни Кароль Дана Балана.

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій молдавському музиканту Дану Балану шанувальники опублікували незвичайне фото артиста, на якому він позує, очевидно, в закуліссі шоу "Танці з зірками". Натякає на це величезна диско-куля, біля якої співак присів.

Як видно на фото, Дан в брутальній позі сидить на підлозі серед декорацій і руками як би вказує на цей величезний диско-куля. Перед камерою він з'явився в зухвалому образі - на ньому темні рвані джинси, чорна футболка і стильний піджак, на пальцях багато кілець, а на шиї ланцюжок з кулоном. Красунчик не дивиться в об'єктив, він уважно розглядає щось за кадром, при цьому забавно скрививши обличчя.

У підписі до фотографії написали:"Магія в деталях". А шанувальники тут же почали активно обговорювати нову публікацію, засинаючи Балана компліментами в коментарях до фото. "Маг наш❤️", "Геній 😍", "😍😍😍😍😍", "О, знайома диско-куля. Танці з зірками згадалися"," Красунчик", "Брутальний", - пишуть захоплені шанувальниці в коментарях до фото Дана.

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