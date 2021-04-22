В сети появилось необычное фото молдавского музыканта и любимца Тины Кароль Дана Балана.

Как сообщает Politeka.net, в соцсети Instagram на фан-странице, посвященной молдавскому музыканту Дану Балану поклонники опубликовали необычное фото артиста, на котором он позирует, очевидно, в закулисье шоу "Танцы со звездами". Намекает на это огромный диско-шар, у которого певец присел.

Как видно на фото, Дан в брутальной позе сидит на полу среди декораций и руками как бы указывает на этот огромный диско-шар. Перед камерой он появился в дерзком образе – на нем темные рваные джинсы, черная футболка и стильный пиджак, на пальцах много колец, а на шее цепочка с кулоном. Красавчик не смотрит в объектив, он внимательно разглядывает что-то за кадром, при этом забавно скривив лицо.

В подписи к фотографии написали: "Магия в деталях". А поклонники тут же принялись активно обсуждать новую публикацию, засыпая Балана комплиментами в комментариях к фото. "Маг наш❤️", "Гений 😍", "😍😍😍😍😍", "О, знакомый диско-шар. Танцы со звёздами вспомнились", "Красавчик", "Брутальный", - пишут восторженные поклонницы в комментариях к фото Дана.

Напомним, Дана Балана засекли в обществе полуголых блондинок, выбор мало кто одобрил: "Только портят все...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого перерыва зажег на сцене, взбодрив публику: "Опять свадьба…".

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