Тина Кароль решила приоткрыть завесу своей личной жизни

Личная жизнь певицы всегда интересовала ее поклонников, но артистка не очень-то об этом распространяется. В этот раз в интервью программе «ЖВЛ» Кароль все же решила затронуть тему своих отношений.

«Влюблена, как дура. Но это классно. Я люблю это состояние. Я в нем периодически, даже если я не говорю об этом никому», - сказала она.

Отметим, Тина Кароль когда-то встречалась с солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко. Их роман длился два года, и тот певец хотел сделать ей предложение. По словам Кароль, когда она поняла, что Туриченко хочет жениться, она сделала так, чтобы до этого не дошло.

Практически сразу после окончания романа с Кириллом Тина вышла замуж за продюсера Евгения Огира.

Евгений Огир умер в 2013 году от рака желудка, а сейчас певица сама воспитывает их общего сына, Вениамина.

Отметим, во время девятого сезона шоу "Голос країни" стали говорить о романе Тины Кароль и Дана Балана.

Однажды они даже прокомментировали интересующую многих тему. Так, на вопрос между ними все еще ухаживания или уже роман артист ответил: "Роман конечно! Роман, написанный рукой гения".

Напомним, горячая украинская певица Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила фанатов вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, украинска звезда Тина Кароль распласталась на столе перед Надей Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

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