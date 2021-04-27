Тине Кароль с ее протеже Юлией Тимочко на "Голосі країни 11" не удалось одержать победу. Реакция певицы удивила публику

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 36-летней певицы в Инстаграм обсуждают ее проигрыш.

Как известно, в воскресенье, 25 апреля, отгремел финал одиннадцатого сезона шоу "Голос країни". Первое место досталось Сергею Лазановскому из команды Нади Дорофеевой. А вот Тимочка с Кароль заняли второе место.

Узнав о проигрыше, Тина внезапно заявила о своем решении покинуть проект. Многим зрителям показалось, что выглядела она при этом несколько обиженно.

"Это был мой крайний сезон. Я очень благодарю "Голос країни". Спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто приобщался к этому проекту. Если можно, то я бы охотно отдала свое кресло Юлии Саниной", – заявила певица в прямом эфире.

Пользователи с энтузиазмом обсудили выходку Кароль:

"Если Тины не будет в голосе, тогда идёт голос к черту😢"

"Крайний сезон... Я в шоке!!! Как же голос без Тины, голос уже не голос..."

"Тина очень обиженно прощалась. Видно, что ожидала другого результата и хотела попрощаться с шоу на более позитивной ноте"

"Тина, как ты себе позволила так себя вести" - "все она правильно сделала, это продажное "кодло" 1+1 ей давно надо было оставить. Она не зря так сказала, слишком хорошо знает, чего они стоят"

"Я тебя обожала, а ты проигрывать не умеешь🙄" - "Тина не первый проигрывает и все было нормально. Видно знает, что там произошло"

Напомним, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно".

Как сообщала Politeka, ударом стал для Тины Кароль суперфинал, на "Голосі країни" ее больше не увидят: "Так обидно"

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