Тина Кароль организовала долгожданный концерт к выходу нового альбома "Красиво"

Тина Кароль на днях подчеркнула, что ее презентация нового альбома на простом выходе клипа и композиций не закончится. В этот раз она хочет создать что-то грандиозное. Специально для этого Тина записала целый концерт, в котором предстала сразу в нескольких смелых нарядах и даже спела, лежа на полу.

«Сразу после концерта Голоса вышла запись концерта «Красиво»! Концертный драйв, по которому мы скучали, и бешенный музыкальный вечер гарантирован. Создай атмосферу дома, прекрасного настроения», - написала Тина под постом.

Поклонники не смогли остаться равнодушными, отмечая и Дана Балана, который, вероятно, стал музой Тины. Как известно, артистке приписывают роман с молдавским певцом и слухи не утихают об этом по сей день:

«Нас ожидает пожар 🔥; Тиночка волшебница; Очень ждём🙌; Ждём ждём ждем🔥; Очень не хватает сейчас концертов 💕❣; 🔥🙌 ну хорошие же новости😋❣️; Ну что Тиночка, кто ещё не верит в то, что Дан-твоя муза!!!!!; Но им очень нужно постараться, чтобы это пространство не переросло в ущелье; в последнее время слишком много грязи вокруг них; Тина и Дан стараются; Сон, пока-пока, мы сегодня с тобой не друзья 😂».

Несколько дней назад Тина Кароль рассказала, как сильно соскучилась по концертам, по тому, как песня оживает в моменте. И чтобы компенсировать факт того, что уже более года из-за карантина она не может давать нормально концерты, звезда решила сделать необычную студийную запись в стиле Live performance.

«Это звук моего сердца», - говорит Тина Кароль о своей работе с новым альбомом на закрытом мероприятии. По этому поводу на фан-аккаунте появился ролик с презентации, на котором Тина в черном костюме с открытым декольте позирует перед экрано.

Напомним, Кароль "потеряла" платье на сцене и попала под народный гнев: "Обман, везде обман".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль неожиданно дала понять, что история с Даном Баланом уже в прошлом: "Дон... Дэн?".

Также Politeka писала, что влюбленная Тина Кароль появилась в белоснежном платье рядом с известным ведущим: «Сводит меня с ума»