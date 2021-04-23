Украинская певица Тина Кароль примерила стильное белое платье

Кадрами поделился ведущий Слава Демин на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Певица стала участницей программы на радио, которую ведет Демин.

На кадрах запечатлено, как Кароль и Демин танцевали поод одну из новых песен артистки.

«В тебе все сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво. Сводит меня с ума. Сводит меня с ума красиво», - подпевали они.

Отметим, новый альбом Кароль удивил многих, поскольку он идет в разрез с предыдущим творчеством певицы. Певица решила отказаться от привычного лирического образа, показав себя в более экстремальном амплуа.

Слава Демин отметил, что «круто, когда артист может быть таким разносторонним». Он добавил, что Тина может петь и лирические песни, и «откровенно хайповать». Такие новации в стиле Тины Кароль он назвал "новым витком ее карьеры".

Отметим, недавно Тина Кароль в интервью программе «ЖВЛ» рассказала своей влюбленности.

«Влюблена, как дура. Но это классно. Я люблю это состояние. Я в нем периодически, даже если я не говорю об этом никому», - сказала она.

Напомним, горячая украинская певица Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила фанатов вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

Как сообщала Politeka, украинска звезда Тина Кароль распласталась на столе перед Надей Дорофеевой, задрав ножки выше головы: "Хотите совместный трек?".

Также Politeka писала, Сказочно красивая Тина Кароль призналась, что обрела счастье: "Это реально подарок небес".