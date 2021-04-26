Мама Дана Балана Людмила очаровала публику необычным смелым образом, выложив фото в соцсеть

Как сообщает Politeka.net, Людмила Балан – звездная мамочка молдавского музыканта Дана Балана. Женщина просто покорила украинского зрителя, когда появилась на шоу "Голос страны". Она собрала огромную аудиторию в своем Instagram, где теперь часто радует публику яркими фото и видео. Так, недавно мама Люда выложила в сеть яркое фото, на котором появилась в смелом и очень ярком образе.

Как видно, Людмила запечатлена на сцене среди красивых декораций и усыпанного конфетти пола. Перед камерой красотка появилась в очаровательном образе – на ней коротенькое красное платье в белый горошек с пышным подолом. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и стройные ножки женщины. Ее длинные волосы выпрямлены и распущены, а на лице легкий макияж и милая улыбка, она смотрит прямо в объектив.

В подпсии к кадру Людмила Балан написала: "Прекрасное воскресенье для всего мира! Дружба, счастье, надежда, мир и любовь". Пользователи тут же принялись обсуждать новый снимок красотки, восхищаясь ее девичьим образом и засыпая комплиментами в комментариях к фото. "Самая лучшая", "С вербным воскресеньем, невероятная женщина! Всегда радуете нас! Обожаю Вас!", "Милая Людмила, Вы просто красавица! С Вербным воскресеньем Вас! Здоровья, счастья, тепла Вашему дому", "Ничто не сияет ярче", "Этот взгляд заслуживает аплодисментов", "Улыбка на миллион долларов", - пишут пользователи.

Напомним, Мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил…".

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