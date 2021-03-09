Людмила Балан зачарувала публіку своїм співом серед квітів, шанувальники в захваті

Як повідомляє Politeka.net, Людмила Балан - зіркова матуся молдавського музиканта Дана Балана. Жінка просто підкорила українського глядача, коли з'явилася на шоу "Голос країни". Вона зібрала величезну аудиторію у своєму Instagram, де тепер часто радує публіку яскравими фото і відео. Так, нещодавно мама Люда виклала в мережу черговий ролик, на якому можна почути її дивовижний спів румунською мовою.

Як видно, Людмила зняла цілий кліп, коли ходила по квітковим магазинам. У ролику вона відображена серед квітів, а в підписі до публікації розповіла, що вибирала найкрасивіший букет для своєї мами. На відео звучить дуже зворушлива пісня, яку виконує мама Дана Балана.

Як видно, у свої 62 роки молдавська телеведуча ведуча і співачка Людмила Балан тримає себе в ідеальній формі. На прогулянку і за квітами вона вийшла в яскравому спортивному вбранні - на ній обтягуючий червоний костюмчик, поверх якого вона накинула таку ж червону безрукавку з капюшоном. Світле волосся красуні завиті і акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж і посмішка не сходить з губ.

У підписі до відеоролика Людмила Балан написала: "8 березня! З 8 березня! Я вибрала для мами найкрасивіші квіти і пісню для всіх Мам світу". Шанувальники в захваті від нової публікації красуні, її засипають компліментами і захопленими коментарями.

Нагадавши, Мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "Дуже переживали".

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