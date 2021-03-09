Людмила Балан очаровала публику своим пением среди цветов, поклонники в восторге

Как сообщает Politeka.net, Людмила Балан – звездная мамочка молдавского музыканта Дана Балана. Женщина просто покорила украинского зрителя, когда появилась на шоу "Голос страны". Она собрала огромную аудиторию в своем Instagram, где теперь часто радует публику яркими фото и видео. Так, недавно мама Люда выложила в сеть очередной ролик, на котором можно услышать ее удивительное пение на румынском языке.

Как видно, Людмила сняла целый клип, когда ходила по цветочным магазинам. В ролике она запечатлена среди цветов, а в подпсии к публикации рассказала, что выбирала самый красивый букет для своей мамы. На видео звучит очень трогательная песня, которую исполняет мама Дана Балана.

Как видно, в свои 62 года молдавская телеведущая ведущая и певица Людмила Балан держит себя в идеальной форме. На прогулку и за цветами она вышла в ярком спортивном наряде – на ней обтягивающий красный костюмчик, поверх которого она накинула такую же красную безрукавку с капюшоном. Светлые волосы красотки завиты и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и улыбка не сходит с губ.

В подписи к видеоролику Людмила Балан написала: "8 марта! С 8 марта! Я выбрала для мамы самые красивые цветы и песню для всех Мам мира". Поклонники в восторге от новой публикации красотки, ее засыпают комплиментами и восторженными комментариями.

Напомним, Мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил…".

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