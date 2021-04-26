Тина Кароль устроила стильную презентацию необычного проекта "Красиво" на закрытом мероприятии

Несколько дней назад Тина Кароль рассказала, как сильно соскучилась по концертам, по тому, как песня оживает в моменте. И чтобы компенсировать факт того, что уже более года из-за карантина она не может давать нормально концерты, звезда решила сделать необычную студийную запись в стиле Live performance.

«Это звук моего сердца», - говорит Тина Кароль о своей работе с новым альбомом на закрытом мероприятии. По этому поводу на фан-аккаунте появился ролик с презентации, на котором Тина в черном костюме с открытым декольте позирует перед экрано.

«Искренне благодарю каждого за вложенный труд, за частичку своего внимания…», - цитируют Кароль поклонники.

Фанаты также отреагировали, упомянув и пресловутый «тайный» роман с Даном Баланом, с которым звезда активно делает вид, будто заигрывает и даже строит отношения:

«Действительно красивый этап в творческой жизни Тины. Мне по душе и идеально попадает в настроение; А нашего Дана Тина пригласила на свое закрытое мероприятие? Там же такая любовь на экране.... Или они встречаются только под присмотром Завадюка? 🤔; Самая приятная певица Украины; Роскошная 💛🎶; Вот интересно если Тине от него тошнит зачем она его позвала быть советником. люди не будут больше верить этой паре».

До этого Тина Кароль устроила непристойные танцы с известным украинским радиоведущим Славой Деминым. Недавно Кароль пришла к Демину на радио, а попутно они решили записать вместе забавное видео. На кадрах артисты танцуют вместе под одну из новых песен Тины.

Певица при этом одета в стильное белоснежное платье в обтяжку и куртку. В начале видео Кароль и Демин просто эмоционально танцуют под музыку, однако певица со временем начинает показывать все более соблазнительные движения. В какой-то момент она начинает танцевать, прижимаясь к Демину, а дальше и вовсе задрала его свитшот, обнажая живот ведущего.