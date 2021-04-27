Любопытные кадры появились в Сети, на которых показали маленьких Дана Балана и Тину Кароль

Как известно, 42-летнему молдавскому красавчику и 36-летней украинской певице приписывают роман. Впервые о романтической связи Дана и Тины публика заговорила в девятом сезоне "Голосу країни", где они оба были тренерами. Эти многозначительные взгляды, нежные объятия и совместные выступления, от которых бросает в дрожь - только подливали масла в огонь и, по мнению фанатов, укрепляли слухи об их связи. Сама парочка до сих пор не комментирует отношения.

Как передает Politeka.nеt, на одной из фан-страниц звезд в Инстаграм опубликовали несколько фотоколлажей, на которых показали, как выглядели Балан и Кароль в детстве.

"Наш маленький принц 🤍", - говорится в первом посте и "А в душе все та же маленькая девочка 🤍", - во втором.

Отметим, Дан родился в семье Михая Балана, дипломата и в прошлом посла Республики Молдова в Израиле, и Людмилы Балан - популярной телеведущей и певицы.

В 10 лет родители подарили будущему исполнителю его первый инструмент — аккордеон. Он закончил музыкальную школу, а в 1996 году поступил на юридический факультет. Мама с папой пообещали ему купить новый синтезатор, если он без проблем поступит в институт. В студенческие годы Балан собрал свою первую группу Inferialis, которая играла в стиле готик-дум-металл. Тогда он понял, что хочет заниматься только музыкой.

Кароль родилась в семье инженеров Григория Самуиловича Либермана и Светланы Андреевны Либерман. В 1992 году, когда дочери исполнилось семь лет, семья из Магаданской области переехала в город Ивано-Франковск. Здесь Тина окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

В 2004 году окончила Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра. Также получила второе высшее образование, окончив Национальный авиационный университет, факультет менеджмента и логистики.

Напомним, Кароль "потеряла" платье на сцене и попала под народный гнев: "Обман, везде обман".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль неожиданно дала понять, что история с Даном Баланом уже в прошлом: "Дон... Дэн?".

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