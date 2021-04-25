В сети появилось новое фото Дана Балана, которое вызвало беспокойство фанатов

Как сообщает Politeka.net, в соцсети Instagram на фан-странице, посвященной молдавскому музыканту Дану Балану поклонники опубликовали необычное фото артиста, на котором можно увидеть, как он похудел. Внешний вид кумира вызвал волнение среди поклонников, артиста тут же начали направлять в спортзал и советовать, чем надо питаться.

Как видно, на новом фото Дан запечатлен на прогулке, куда вышел в простом образе – на нем темные джинсы и серая футболка с интересным принтом, а свой образ он дополнил стильными солнцезащитными очками. В подписи к кадру приводят цитату Балана: "Когда вы смотрите в зеркало, находите, пожалуйста, самого себя, забудьте о всех этих инфлюенсерах, это все иллюзия... Попытайтесь найти свою личность и не потерять ее".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую фотографию молдавского артиста, многие отметили, что Дан сильно похудел в последнее время. "Ух, красавчик, любо посмотреть. А в данное время – худой ужасно, срочно в зал!", "Хорошо сказал, и правильно подмечено", "Так он с Тиной или это игра?", "Красавчик Дан", "Такой классный", "Какой красивый", "Здесь был накаченный, а сейчас худой, ему не идет, качайся Дан!", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Дана Балана засекли в обществе полуголых блондинок, выбор мало кто одобрил: "Только портят все...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого перерыва зажег на сцене, взбодрив публику: "Опять свадьба…".

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