В сети появилось интересное фото Дана Балана, которое вызвало бурную реакцию фанатов

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывают длительный роман с украинской звездой Тиной Кароль, не очень активен в сети и не раскрывает подробности своей личной жизни. Но у него есть свой фан-клуб, участники которого ведут страницы в соцсетях и выкладывают интересные фото и видео из жизни своего кумира. Так, недавно одной из на фан-странице, посвященных артисту опубликовали необычное видео, в котором можно заметить, как красиво Дан умеет танцевать.

В ролике можно увидеть не только Балана, но и известную российскую певицу Люсю Чеботину, с которой молдаван в свое время выпустил совместный трек и снял клип на песню "Бальзам". Собственно, это видео и есть фрагмент клипа артистов. В нем Дан Балан и Люся зажигательно танцуют, флиртуют и даже целуются, но есть там и другие девушки, видимо, из шоу-балета. С ними и с Чеботиной, судя по кадрам, Балан здорово повеселился.

В подписи к публикации говорится: "Сегодня исполняется 2 года клипу «Balzam». Совместная работа Дана Балана и @lusia_chebotina на #YouTube набрала почти 45 миллионов просмотров". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию на фан-странице, отмечая, как им нравится этот клип. "Классная работа", "Дан сходит с ума со своими дамами", "Классно! Поздравляю", "Оооооо поздравляю!", "Данчик", "Добрый день! Как прекрасно!", "Классно получилось", "Обожаю этот клип", - пишут пользователи в комментариях к видео.

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