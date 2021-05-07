До замужества у Тины Кароль был роман с солистом "Иванушки International" Кириллом Туриченко

Как сообщает Politeka.net, известный российский актер и музыкант, солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко в одном из интервью рассказал о романе с украинской артисткой Тиной Кароль. По словам исполнителя, отношения с дивой украинской эстрады у него были еще до ее замужества с Евгением Огиром, а познакомились они еще совсем подростками.

П словам Кирилла, они с Тиной впервые встретились на фестивале "Черноморские игры", тогда ему было 18 лет, а молодой певице всего 16. Потом их пути разошлись, и снова они встретились в Киеве, где принимали участие в Нацотборе на Евровидение.

"Жили в доме, как в Фабрике звезд, мы живем в одном доме. И понятное дело, все эти наши чувства, которые были давным-давно забыты, они вспыхнули и снова заиграли. И у нас начинаются отношения именно там. Хотя она это очень скрывает тогда от своего продюсера, очень переживает, чтобы он об этом не узнал", - вспомнил Туриченко, как развивались их с Кароль отношения.

После участия Кароль в "Евровидении" она стала настоящей звездой, тогда как Туриченко не имел ничего. По словам артиста, она даже предлагала дать ему денег, но он отказался, при этом их отношения продолжались и оставались в тайне. "У меня нет ничего, а у нее есть все. Разбила сердце, это правда. Мы встречались очень тайно, там где-то, когда все уезжают, я приезжаю к ней и мы тихонечко там живем в однушке, аккуратненько. И рано уезжал, чтобы никто не знал. Скрывали долгое время", - признался Туриченко.

Кирилл считает, что в то время Кароль встречалась не только с ним, но и со своими на тот момент будущим мужем Евгением Огиром. Вскоре их отношения сошли на нет, и певица вышла замуж за конкурента Туриченко Огира. Но музыкант не держит обиды на Тину и спустя много лет продолжает поздравлять ее с днем рождения.

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