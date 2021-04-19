Бывший возлюбленный Тины Кароль не смог скрыть эмоций на шоу "Маска"

Солист группы "Иванушки International" и бывший возлюбленный Тины Кароль, Кирилл Туриченко, прослезился на шоу "Маска", передает Politeka.net. Артист проявил эмоции, когда говорил прощальное слово. Он поблагодарил создателей проекта за возможность проявить себя в этом шоу российской версии, поразив откровением.

"Всегда думал об этой финальной речи... Простите, сейчас, - едва сдерживая слезы, произнес артист, - Я очень рад, что у меня такой шанс появился и я стою на этой сцене. Я думал, что вылечу раньше, честно говоря".

Один из детективов шоу, Филипп Киркоров, написал, что на программе все стали будто родными.

"С каждой Маской все сложнее расставаться🎬Стали все - роднюшки. Каждую неделю проводим с ними 🦏🐍🐥🐘🦄🐊 воскресный день. Носорог, ты покорил страну. @kirillturichenko, ты покорил мое сердце! 💔Слишком талантлив, слишком ярок.

У тебя открыты все дороги. Дерзай!", - написал певец.

К слову, на шоу Киркоров заявил, что еще не видел такого Туриченко, который хорошо продемонстрировал свой яркий талант, голос и харизму.

Отметим, Кирилл Туриченко встречался с украинской певицей Тиной Кароль, о чем последняя призналась в одном из интервью в программе "Світське життя".

Артистка рассказала, что роман с солистом "Иванушек" длился два года, и тот даже хотел сделать ей предложение. По словам Кароль, когда она поняла, что Туриченко хочет жениться, она сделала так, чтобы до этого не дошло.



Практически сразу после окончания романа с Кириллом Тина вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Певица призналась, что после этого Туриченко прямо говорил ей о том, что его сердце разбито.

Отметим, Евгений Огир умер в 2013 году от рака желудка, а сейчас певица сама воспитывает их общего сына, Вениамина.