Бывший возлюбленный Тины Кароль не смог скрыть эмоций на шоу "Маска"
Солист группы "Иванушки International" и бывший возлюбленный Тины Кароль, Кирилл Туриченко, прослезился на шоу "Маска", передает Politeka.net. Артист проявил эмоции, когда говорил прощальное слово. Он поблагодарил создателей проекта за возможность проявить себя в этом шоу российской версии, поразив откровением.
"Всегда думал об этой финальной речи... Простите, сейчас, - едва сдерживая слезы, произнес артист, - Я очень рад, что у меня такой шанс появился и я стою на этой сцене. Я думал, что вылечу раньше, честно говоря".
Один из детективов шоу, Филипп Киркоров, написал, что на программе все стали будто родными.
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"С каждой Маской все сложнее расставаться🎬Стали все - роднюшки. Каждую неделю проводим с ними 🦏🐍🐥🐘🦄🐊 воскресный день. Носорог, ты покорил страну. @kirillturichenko, ты покорил мое сердце! 💔Слишком талантлив, слишком ярок.
У тебя открыты все дороги. Дерзай!", - написал певец.
К слову, на шоу Киркоров заявил, что еще не видел такого Туриченко, который хорошо продемонстрировал свой яркий талант, голос и харизму.
Отметим, Кирилл Туриченко встречался с украинской певицей Тиной Кароль, о чем последняя призналась в одном из интервью в программе "Світське життя".
Артистка рассказала, что роман с солистом "Иванушек" длился два года, и тот даже хотел сделать ей предложение. По словам Кароль, когда она поняла, что Туриченко хочет жениться, она сделала так, чтобы до этого не дошло.
Практически сразу после окончания романа с Кириллом Тина вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Певица призналась, что после этого Туриченко прямо говорил ей о том, что его сердце разбито.
Отметим, Евгений Огир умер в 2013 году от рака желудка, а сейчас певица сама воспитывает их общего сына, Вениамина.
Напомним, редкие кадры закулисья шоу "Голос країни" показали в Сети: кресла Винника, Кароль и других судей пустуют.
Как сообщала Politeka, специальный гость на "Голосі країни", Кароль решилась показать своего "хорошего парня": "Тина, о боже!".
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