Бывший возлюбленный Тины Кароль, который расплакался на сцене шоу «Маска», рассказал о своем участии в проекте и поделился переживаниями

Солист группы "Иванушки International" и бывший возлюбленный Тины Кароль, Кирилл Туриченко, не сдержал эмоций, когда с него сняли костюм Носорога. Участник российского варианта шоу "Маска" сделал откровенный пост на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Это было невероятное путешествие! Настоящая музыкальная сказка, в которую я окунулся и прожил счастливую жизнь Носорожки, но с удовольствием жил бы ещё и ещё! Все мои эмоции были скрыты под маской этого голубоглазого зверька, который полюбился ооочень многим», - написал он.

Отметим, после участия Кирилла в «Маске» многие стали говорить, что ему пора заняться сольной карьерой, и он ответил на такие пожелания.

«Теперь я точно знаю, что очень многие ждут моего сольного концерта, и я уже работаю над этим», - сказал артист.

Туриченко поблагодарил зрителей, создателей шоу, а также судей.

«Низкий поклон за добрые слова и напутствия: Филиппу Киркорову, Валерии, Регине Тодоренко, Александру Ревве и Тимуру Родригезу», - написал он.

«Это не конец, это начало! Люблю вас», - подытожил артист.

Регина Тодоренко не смогла пройти мимо после таких слов. «Ты крутой !!!» - написала она.

«Мой дорогой Кирилл! Спасибо ещё раз за невероятные честные эмоции!! Горжусь, что когда то был рядом в одном проекте», - ответил на пост Филипп Киркоров.

Напомним, Кирилл Туриченко в свое время состоял в отношениях с украинской певицей Тиной Кароль, и дело даже двигалось к свадьбе. Артистка сама рассказывала об этом в интервью в программе "Світське життя".

По словам Кароль, ее роман с солистом "Иванушек" длился два года.

Напомним, редкие кадры закулисья шоу "Голос країни" показали в Сети: кресла Винника, Кароль и других судей пустуют.

Как сообщала Politeka, специальный гость на "Голосі країни", Кароль решилась показать своего "хорошего парня": "Тина, о боже!".

Также Politeka писала, что Олег Винник оказался между двух огней, Кароль с Дорофеевой не пощадят: "За патлы...".