Певец и бывший тренер "Голосу країни" Дан Балан заинтриговал поклонников

Как известно, 42-летний молдавский красавчик обрел небывалую славу в Украине, приняв участие в главном вокальном конкурсе в качестве звездного тренера. Дан дважды был судьей и единожды - победителем, когда в 9-м сезоне кубок получила его подопечная Оксана Муха.

Кроме того, артист запомнился слухами о своем романе с певицей и коллегой по "Голосу" Тиной Кароль. Эпопея с их телеэкранной любовью длилась более двух лет. Объятия, взгляды, танцы вместе выглядели так натурально, что многие поверили в правдивость их отношений. Недавно Балан решил положить этому конец и признался, что между ними с Кароль только симпатия и дружба.

После 10-го сезона "Голосу" Дан решил уйти с проекта. Певец рассказывал о причинах и планах на будущее:

"На данный момент у меня в приоритете другие проекты, два сезона - это было достаточно для того, чтобы я ощутил проект изнутри и мог понять какие-то элементы, которые бы мне помогли в будущем, как продюсеру".

В настоящее время фанаты Балана делятся в Инстаграм кадрами со съемок нового шоу с участием молдаванина, передает Politeka.net. Судя по всему, оно будет связано с детьми и их талантами.

Заинтригованные пользователи активно комментируют событие:

"Дан, успехов тебе в твоей работе. И счастья в личной жизни. 😉🥰😍"

"Я буду ждать очень-очень... С детками это будет мило 👫"

"Что за проект? В какой стране? - мальчик из Украины...модель... - проект снимается в Украине, в нём берут участие многие талантливые дети - подробности не знаю. Снимается месяца 2 с перерывами. Читала, что вроде бы на Ютуб-канале, но конкретно сказать не могу. Думаю, когда запустят в эфир, сразу же сделают рекламу"

"Дан, дети - это ваше! Удачи!!!! ❤️🔥"

"Проект с детками - это что-то новенькое!"

"Будет интересно и весело! Удачи, вдохновения, Данчик!💞👫💜🌹"

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