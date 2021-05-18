"Все же искра между ними была"

Взаимоотношения Тины Кароль и Дана Балан не дают покоя публике, даже после громкого заявления последнего

Так, 42-летний молдавский красавчик после нескольких лет слухов о романе с 36-летней украинской артисткой, наконец, раскрыл правду. У себя в Инстаграм Балан прокомментировал слова руководителя "Голосу країни" Владимира Завадюка о том, что любовная история создавалась искусственно.

По словам Дана, никакого обмана не было - между ним и Тиной действительно симпатия. Правда, на этом, к большому разочарованию их фанатов, все.

"Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской... то, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали... и сами решили, что был какой-то обман...", - заявил Балан.

Тем не менее, поклонники парочки продолжают с усердием выискивать новые "доказательства" их романтической связи. Так на фан-страничках в Инстаграм опубликованы новые видеоролики, в которых показаны фрагменты прошлых сезонов "Голосу країни" с объятиями Кароль и Балана, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

По мнению пользователей, звезды выглядят настолько естественно, что в игру верится с трудом:

"Ах, как мне нравится этот момент. Можно смотреть и смотреть. И верьте только своим глазам и сердцу. А здесь все так очевидно. Все будет хорошо❤️"

"💜 разве можно поверить, что это игра, видно, что когда они вместе, в зале нет никого, только ОН и ОНА💜"

"Хоть убейте меня, но это точно не игра🤷‍♀️"

"Не верю, что так можно было сыграть...если это всё не настоящее, то Тина и Дан актёры от Бога.👏 Зачем было маму Люду приплетать в это"

"Хочется верить, что все же искра между ними была, не знаю как сейчас, но сыграть так мне кажется просто не реально🤷‍♀️Ну видно же же, что оба летают🥰😍"

Напомним, Кароль, покинувшая Украину, объявилась на любимых островах Дана Балана: "Такая грусть в глазах..."

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