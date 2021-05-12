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Певица Тина Кароль отправилась в отпуск в райский уголок планеты

После финала "Голосу країни 11" и выхода нового альбома "Красиво" 36-летняя звезда решила устроить себе незабываемый отдых на Сейшелах. Компанию Тине составил ее сын Вениамин.

В Сети начали появляться первые кадры с Кароль на курорте. В частности, на одной из ее фан-страничек в Инстаграм, опубликовали видео, на котором певица в расхристанной рубашке пробирается сквозь джунгли, передает Politeka.net.

На кадрах крупным планом показано лицо артистки. Очевидно, что Тина решила дать коже и волосам отдохнуть, отказашись от косметики. При этом выглядела певица несколько грустной, что вызвало диссонанс. Поклонники обсудили эту деталь в комментариях:

"Тина сегодня немного грустная или серьезная?"; "Жах"; "Такая грусть в глазах😢❤️"; "Что так грустненько!❤️".

Кроме того, пользователи обратили внимание на странное совпадение. Тина выбрала местом отдыха любимые острова певца и экс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, с которым ей приписывают роман.

Ранее 42-летний молдавский артист признавался, что на Сейшелах его привлекает особенная энергетика.

"Это же любимые острова Дана" - "Это хороший знак. Правда?"; "Рубашку Дана наверное надела )))"; "А Дан где???", - обсудили фанаты Кароль.

Напомним, руководитель "Голосу країни" Владимир Завадюк проговорился о том, что по-настоящему творится между Кароль и Баланом. Конечно, фанаты парочки мечтают видеть их вместе после столь бурного экранного флирта, длившегося два сезона, но вот официального подтверждения их романа не было до сих пор.

Завадюк обмолвился, что история любви, которая изначально создавалась искусственно, стала в итоге реальностью.

Напомним, Дан Балан с кареглазым малышом на руках разбередил сердца фанаток: "Какие мы сладкие".