За появлением и развитием любовной истории Тины Кароль и Дана Балана фанаты "Голосу країни" могли наблюдать в 9 и 10 сезонах
И хоть Дан уже не является тренером проекта, но история набрала такой оборот, что продолжает жить.
По словам руководителя "Голосу країни" Владимира Завадюка, отношения между 36-летней украинской исполнительницей и 42-летним молдавским певцом изначально создавались искусственно. Об этом он заявил во время воркшопа, передает Телеграм-канал Культурная прачечная, пишет Politeka.net.
Его задачей, как продюсера, было заставить Дана поверить в то, что он интересен Тине, и заставить Кароль поверить, что коллега-тренер ею интересуется.
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"История стала настолько легендарной, настолько интересной, настолько завораживающей, что даже Дан и Тина сами в нее поверили. Огромное количество людей посмотрели 9 и 10 сезоны благодаря этой истории", - Завадюк добавил, что хайп помог набрать высокие рейтинги.
Однако после этого заявления продюсер неожиданно попросил убрать видео из соцсетей, так как, по его мнению, история Балана и Кароль стала настоящей.
"Просьба удалить это стори. Не так. Это созданная история, которая стала реальностью", - объяснил он свою просьбу.
Ранее мы рассказывали, поклонники обоих артистов охотно верят в их роман и создают соответствующие фан-странички в соцсетях, где фантазируют и обсуждают их романтическую связь. Так, на одной из них в Инстаграм опубликовали новый фотоколлаж с Кароль и Баланом.
Пользователи предположили, что в настоящее время Дан с Тиной поссорились. Якобы певец устроил ей сцену, приревновав к таинственному сопернику Паше. До этого в Сети уже появлялись слухи по поводу отношений певицы со своим PR-менеджером Павлом Орловым. Возможно, эту историю вновь "воскресили".
Напомним, Дан Балан с кареглазым малышом на руках разбередил сердца фанаток: "Какие мы сладкие".