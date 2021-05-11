За появлением и развитием любовной истории Тины Кароль и Дана Балана фанаты "Голосу країни" могли наблюдать в 9 и 10 сезонах

И хоть Дан уже не является тренером проекта, но история набрала такой оборот, что продолжает жить.

По словам руководителя "Голосу країни" Владимира Завадюка, отношения между 36-летней украинской исполнительницей и 42-летним молдавским певцом изначально создавались искусственно. Об этом он заявил во время воркшопа, передает Телеграм-канал Культурная прачечная, пишет Politeka.net.

Его задачей, как продюсера, было заставить Дана поверить в то, что он интересен Тине, и заставить Кароль поверить, что коллега-тренер ею интересуется.

"История стала настолько легендарной, настолько интересной, настолько завораживающей, что даже Дан и Тина сами в нее поверили. Огромное количество людей посмотрели 9 и 10 сезоны благодаря этой истории", - Завадюк добавил, что хайп помог набрать высокие рейтинги.

Однако после этого заявления продюсер неожиданно попросил убрать видео из соцсетей, так как, по его мнению, история Балана и Кароль стала настоящей.

"Просьба удалить это стори. Не так. Это созданная история, которая стала реальностью", - объяснил он свою просьбу.

Ранее мы рассказывали, поклонники обоих артистов охотно верят в их роман и создают соответствующие фан-странички в соцсетях, где фантазируют и обсуждают их романтическую связь. Так, на одной из них в Инстаграм опубликовали новый фотоколлаж с Кароль и Баланом.

Пользователи предположили, что в настоящее время Дан с Тиной поссорились. Якобы певец устроил ей сцену, приревновав к таинственному сопернику Паше. До этого в Сети уже появлялись слухи по поводу отношений певицы со своим PR-менеджером Павлом Орловым. Возможно, эту историю вновь "воскресили".

Напомним, Дан Балан с кареглазым малышом на руках разбередил сердца фанаток: "Какие мы сладкие".