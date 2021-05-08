Экранные отношения Тины Кароль с Даном Баланом, зародившиеся на "Голосі країни", не дают покоя фанатам

Как известно, парочке уже давно приписывают роман, который они, впрочем, не подтверждают, но и не опровергают. Поклонникам 42-летнего молдавского красавчика-певца и 36-летней украинской исполнительнице хочется верить, что между ними действительно пробежала искра. Тема их романтической связи до сих пор горячо обсуждается в Сети.

Так, на одной из фан-страничек звезд в Инстаграм опубликовали новый фотоколлаж с Кароль и Баланом, передает Politeka.net.

"Пускай мне будет больно, больно за нас. Еще разок тебя вдохну про запас…🤍", - подписал снимок автор поста.

Пользователи предположили, что Дан якобы поссорился с Тиной из-за таинственного соперника по имени Паша и, мол, устроил ей сцену ревности. Ранее в Сети уже появлялись слухи по поводу романа певицы со своим PR-менеджером Павлом Орловым. Возможно, эту историю вновь "воскресили".

Публика кинулась умолять Кароль простить Балана:

"Им нужно помочь помириться, а не мешать. Хватит постоянно выставлять Пашу с Тиной. Паша может и хороший, но он друг. А его подсовывают как любимого мужчину. Хватит, Дан уже сильно наказан. Он же все видит и слышит, как он может подумать о примирении, зная, что она любит другого. Зачем они вредят Тиночке?"

"Одни молитвы не помогут. Дан как-то должен узнать, что Паша просто друг, не больше. Только вот как это он узнает?"

"Тинулечка, хватит наказывать Дана. Прости его, дай ему надежду на примирение. У него снесло крышу от ревности. Влюбленный мужчина не ведал, что творил. Ему было больно. Сдали нервы. Дай ему надежду. Хватит мучить друг друга"

Напомним, звезда "Голосу країни" рассказала, что происходило между Кароль и Баланом за кулисами: "Все не просто так"

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