В сети появилось необычное фото молдавского артиста Дана Балана, теперь от него потребовали обещанного

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывают бурный роман с украинской певицей Тиной Кароль, не очень активен в сети. Зато у него активный фан-клуб, который занимается фан-аккаунтом исполнителя в Instagram. Так, недавно на фан-странице, посвященной артисту опубликовали очаровательное фото, а в подписи к которому заговорили о сюрпризе. Отметим, что эта тема уже не раз поднималась среди поклонников Балана, многие припомнили, как он обещал что-то новое в мае. Так что теперь фанаты буквально завалили артиста вопросами об обещанном сюрпризе.

На новом фото, опубликованном в соцсети, веселый Дан запечатлен на съемках шоу. Туда он пришел в сером наряде – джинсах, футболке и рубашке, и прихватил с собой хорошее настроение, так как улыбка не сходит с его лица. "Готовы к сюрпризам от Дана Балана?", - говорится в подписи к фото.

Конечно эта публикация вызвала бурное обсуждения среди поклонников Балана. "Что там по "сюрпризам"?! Хоть что-то новое есть?", "Сначала Тина шокировала "Красивым скандалом с хорошим парнем". Теперь вот от Дана получим очередной музыкальный взрыв. Класс. Браво", "Ждем", "Очень сильно ждём", "А что, будут?", "Мы очень ждем, Дан, твоих сюрпризов!", "Добрый день! Ждем с нетерпением! Скучаем по тебе и без тебя, Дан!", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Дан Балан с кареглазым малышом на руках разбередил сердца фанаток: "Какие мы сладкие".

Как сообщала Politeka, Балан повеселился на съемках сразу с несколькими красотками: "Дан сходит с ума со своими дамами".

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