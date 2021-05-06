Знаменитая певица Тина Кароль дала короткое интервью, в котором ответила на вопрос о Дане Балане

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль снялась в программе Александры Кучеренко "33 за 3", в рамках которой ответила на 33 вопроса от телеведущей. Среди прочего прозвучал вопрос о Дане Балане, на который Кароль дала неожиданный ответ.

"Юрий Горбунов или Дан Балан?", - спросила Кучеренко. "Юрий Горбунов… и Дан Балан", - ответила Тина Кароль. Отметим, что с Горбуновым певица долгое время вела шоу "Танцы со звездами", и похоже они здорово подружились с того времени. В то же время, с молдавским исполнителем Даном Баланом Тине приписывают бурный роман уже несколько лет.

Также ведущая спросила у артистки, с кем она предпочитает дружить. "С мужчинами", - ответила Кароль. Также в рамках этого блиц-интервью Тина призналась, что мечтает о дочке, а сына Вениамина считает своим главным достижением в жизни. Кроме того, артистка призналась, что у нее есть своя машина, а еще две машины принадлежали ее умершему мужу и она их бережет.

Отметим, что на съемки Тина пришла в светлом брючном костюме с блейзером-оверсайз, под которым видно темную кофточку. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж. При этом заметно, что звезда была не в духе, а в начале интервью, на просьбу Александры Кучеренко описать себя сегодняшнюю, Кароль ответила: "Злая, злая, злая".

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".